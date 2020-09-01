Мэр Тернополя заболел коронавирусом

У городского головы Тернополя Сергея Надала обнаружили коронавирус.

Городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным.

Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

У мэра боль в горле, но общее состояние нормальное.

"Тернополяне, друзья. Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - рассказал Надал.

Мэр переходит на самоизоляцию и режим работы из дома. Необходимости в госпитализации нет.

Напомним, что в Тернопольской области за прошедшие сутки заразились 180 человек, всего в области 6194 случаев коронавируса.

Кроме того, в "красную зону" карантина попала, в частности, Тернопольская область (Бережаны, Чортков, Бережанский р-н).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.