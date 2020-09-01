Коронавирус в Киеве: от болезни умерли уже 213 человек

По состоянию на 1 сентября коронавирус обнаружили у 176 жителей Киева.

За последние сутки в столице от Covid-19 умерли пять человек. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

31 августа у 176 жителей столицы обнаружили коронавирус. Сейчас в Киеве уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди прочих за прошлые сутки заболели 13 детей и 11 медиков. В больницы госпитализировали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26. И в Деснянском районе – 25 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.