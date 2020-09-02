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Оккупанты на Донбассе нарушали перемирие на трех участках фронта

Оккупанты на Донбассе нарушали перемирие на трех участках фронта
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы трижды нарушали перемирие.

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 01 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду.

В частности, в районе Водяного зафиксировано огневую активность наемников из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорска, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

На Донбассе оккупанты дважды нарушили режим тишины

"С начала текущих суток, 02 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - добавили в штабе.

Напомним, в День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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