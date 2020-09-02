В Ивано-Франковской области горел свинокомплекс

В селе Тустань (Ивано-Франковская область) произошел пожар в здании одного из предприятий. Пожар возник в здании свинокомплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров.

"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, во время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", - говорится в сообщении.

К месту тушения пожара была направлена спецтехника, а также привлечены 52 человека личного состава.

Как сообщалось, на Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка.

В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области пожар уничтожил деревянную церковь, которая была построена в 1789 году.