В Ивано-Франковской области горел свинокомплекс

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров.
"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, во время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", - говорится в сообщении.
К месту тушения пожара была направлена спецтехника, а также привлечены 52 человека личного состава.
Как сообщалось, на Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка.
В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирской области пожар уничтожил деревянную церковь, которая была построена в 1789 году.