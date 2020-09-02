Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета.
Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
"Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.
Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных.