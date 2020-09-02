Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

За прошедшие 24 часа в районе проведения операции ОС на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета.

Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

"Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных.