Скачать
Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением в регионах
COVID-19 Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением в регионах
Масштабный лесной пожар: на Харьковщине эвакуируют жителей
Масштабный лесной пожар: на Харьковщине эвакуируют жителей
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Елена Зеленская провела экскурсию по Мариинскому дворцу для школьников (Фото)
Елена Зеленская провела экскурсию по Мариинскому дворцу для школьников (Фото)

Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За прошедшие 24 часа в районе проведения операции ОС на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета.

Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант

"Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
02 В Украине появился симптом COVID-19, который сразу указывает на заражение
03 Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
04 "Лекарство" от боли в спине: четыре простых совета для быстрого облегчения
05 Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
ОП: Украина протестует против нарушений прав человека в Крыму
ОП: Украина протестует против нарушений прав человека в Крыму
Германия: Навального отравили ядом из группы &quot;Новичок&quot;
Германия: Навального отравили ядом из группы "Новичок"
Microsoft разработала технологию для борьбы с дипфейками
Microsoft разработала технологию для борьбы с дипфейками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь