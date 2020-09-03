Масштабные пожары на востоке Украины: в штабе ООС допустили причастность боевиков

Причиной масштабных пожаров на Луганщине вероятно был умышленный поджог со стороны сепаратистов.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Об этом сообщается на видео, размещенном на странице ООС в Facebook .

"Почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны задействованы в тушении и локализации масштабных лесных и степных пожаров на Донбассе", - отмечают в штабе.

Указывается, что только на Луганщине пламенем охвачено более тысячи гектаров территорий.

"Борьба с огненной стихией продолжается. Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", - отметили в штабе ООС.

Укротить огонь уже удалось в районе населенных пунктов Зайцево и Новолуганское.