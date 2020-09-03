Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси
Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира

Масштабные пожары на Луганщине: военный эксперт назвал главную угрозу для региона

Масштабные пожары на Луганщине: военный эксперт назвал главную угрозу для региона
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Пожары на Луганщине которые сейчас охватили регион, в будущем грозят ему неожиданными взрывами на минных полях. Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

По мнению Жданова, причиной пожаров скорее всего не является диверсия. "Диверсия вряд ли, потому что пожары имеют массовый характер, и погодные условия способствуют распространению огня. Сначала пожар мог быть поджогом, в том числе сознательным.

Сейчас уже мы с вами ликвидируем последствия", - сказал эксперт. По его словам, есть существенная угроза безопасности.

"Приближение Вооруженных сил к минным полям - очень опасно, могут произойти неожиданные взрывы, и не дает возможности работать пожарным. Те мины, не взорвутся от пожара или благодаря конструктивным особенностям, переходят в разряд таких, которые нельзя разминировать.

Их надо будет после обнаружения подрывать на месте, и это создаст дополнительные трудности. Там, где участок подлежит просто разминированию, надо будет тщательно исследовать ", - сказал Жданов. Поэтому, по его словам, украинские минные поля надо будет минировать заново.

"Те минные поля, установленные в "серой зоне" Вооруженными силами Украины, будут требовать того же самого - тщательного разминирования и ликвидации тех мин, которые вышли из строя, и установки новых", - сказал Жданов, добавляя, что военные и спасатели должны любыми способами извещать местное население об опасности через СМИ, распространение листовок, при личном общении.

Ситуация с пожарами в Украине

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. гектаров.

По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение огня, ликвидировано 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве).

Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано один очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

В результате масштабных пожаров на Луганщине пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
03 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
04 Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике
05 Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе
Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе
Карантинные правила: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
Карантинные: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
&quot;Могут помочь создать стабильность&quot;: Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь