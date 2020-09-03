Масштабные пожары на Луганщине: военный эксперт назвал главную угрозу для региона

По мнению Жданова, причиной пожаров скорее всего не является диверсия. "Диверсия вряд ли, потому что пожары имеют массовый характер, и погодные условия способствуют распространению огня. Сначала пожар мог быть поджогом, в том числе сознательным.
Сейчас уже мы с вами ликвидируем последствия", - сказал эксперт. По его словам, есть существенная угроза безопасности.
"Приближение Вооруженных сил к минным полям - очень опасно, могут произойти неожиданные взрывы, и не дает возможности работать пожарным. Те мины, не взорвутся от пожара или благодаря конструктивным особенностям, переходят в разряд таких, которые нельзя разминировать.
Их надо будет после обнаружения подрывать на месте, и это создаст дополнительные трудности. Там, где участок подлежит просто разминированию, надо будет тщательно исследовать ", - сказал Жданов. Поэтому, по его словам, украинские минные поля надо будет минировать заново.
"Те минные поля, установленные в "серой зоне" Вооруженными силами Украины, будут требовать того же самого - тщательного разминирования и ликвидации тех мин, которые вышли из строя, и установки новых", - сказал Жданов, добавляя, что военные и спасатели должны любыми способами извещать местное население об опасности через СМИ, распространение листовок, при личном общении.
Ситуация с пожарами в Украине
2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. гектаров.
По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение огня, ликвидировано 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве).
Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано один очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).
В результате масштабных пожаров на Луганщине пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.