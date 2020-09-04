Пожары в Украине: под Полтавой горит свалка

К тушению привлечены полсотни спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре поступила 3 сентября в 15:15. Горит Полтавская городская свалка твердых бытовых отходов, что находится вблизи с. Макуховка. Огонь уже уничтожил мусор на площади 2,2 га.
Местное издание "Полтавщина" сообщает, что из-за масштабного пожара, с вечера и до утра Полтава была покрыта дымом и смогом. Более опасная ситуация сложилась для жителей высших этажей домов, расположенных на высших точках города.
Микроклимат в городе ухудшается еще и тем, что масштабные лесные пожары продолжаются в соседней Харьковской области, а также Луганской.
Пока продолжается тушение пожара. Причина пожара устанавливается.
Как сообщается, в Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях.В частности, в Луганской области продолжается тушение трех очагов огня в населенных пунктах Лобачеве, Лопаскине и Болотенное.
По последним данным, с ожогами госпитализировали уже троих военных, один погиб.
Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.
Харьковская и Луганская ОГА должны разработать дополнительные меры для противодействия пожарам.
Отметим, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.