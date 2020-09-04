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На КПВВ "Новотроицком" боевики разблокировали пропуск автомобилей

На КПВВ "Новотроицком" боевики разблокировали пропуск автомобилей
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
Боевики возобновили движение вокруг КПВВ "Новотроицкое". Движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" остается полностью заблокированным. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Украинские пограничники в этом контрольном пункте обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 11 автомобилям и 111 лицам. В то же время российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек.

Полностью заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

Бесперебойно продолжает функционировать КПВВ "Станица Луганская", где пропускные операции осуществляются ежедневно. По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничения пересекло в целом 1489 человек, говорится в сообщении.

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Определенные Командующим ООС контрольные пункты въезда-выезда функционируют по осеннему графику, ежедневно с 07.00 до 18.30. 

Кроме того, на этой неделе из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд в ТВТУ последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составил свыше 132 тонн.

Ранее, Минздрав Украины в пятницу обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

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Боевики, ГПСУ, КПВВ.

Автор:

Телеграф
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