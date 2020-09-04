Минздрав обновил список стран "красной" зоны

Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.
В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.
Краткий список стран:
Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.