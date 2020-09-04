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Пятница, 04.09.2020
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Минздрав обновил список стран "красной" зоны

Минздрав обновил список стран "красной" зоны
15:12 Сегодня Телеграф
Минздрав Украины в пятницу обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения,

Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет. 

В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Краткий список стран:

список стран

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека. 

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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