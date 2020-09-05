"Они - в агонии": мэра Днепра облили зеленкой

Городского главу Днепра Бориса Филатова облили зеленкой во время его очередной встречи с горожанами.

Инцидент произошел днем в субботу в одном из дворов на левом берегу Днепра.

Сами горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего.

По данным "Днепр оперативный", им оказался "профессиональный провокатор, находящийся на зарплате у "авторитетного" бизнесмена".

Несмотря на инцидент, Борис Филатов продолжил встречу с людьми.

"Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они - в агонии. Единственное, на что они остались способны - это кидаться зелёнкой ", - написал Филатов у себя Facebook.

После нападения на мэра горожане требуют от правоохранителей оперативно отреагировать на сегодняшний инцидент и остановить беспредел, который пытаются раскрутить в Днепре люди из криминальных кругов.