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На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение

На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
На Тернопольщине из более чем 800 школ в более 240 обучение проходит онлайн. Об этом сообщают в ОГА.

"Все учебные заведения в районах "красной" эпидемической зоны, кроме Тернополя, выполнили решение государственной, региональной и местных комиссии ТЭБ и ЧС и перешли на дистанционное обучение. Это 243 заведения образования, где с 7 сентября обучение проходит онлайн.

В Тернополе, несмотря на то, что город находится в "красной" зоне, учебный процесс там продолжается в заведениях общего среднего образования, дошкольных и внешкольных.

Руководители опираются на решение городской комиссии техногенно-эпидемической и чрезвычайной ситуаций", - сказала начальник областного управления образования и науки Оксана Хома.

По ее словам, при соблюдении норм, касающихся той или иной эпидемической зоны, непосредственно отвечает руководитель учебного заведения.

В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза

Обращение от городского главы Тернополя Сергея Надала, касательно ситуации в городе:

Как сообщалось, ранее мэрия Тернополя подала судебный иск правительству из-за введения в областном центре "красной" зоны. На сегодняшний день в городе действует решение сессии городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в «красную зону». Согласно этому решению в Тернополе работают школы, детские сады, а общественный транспорт - в режиме спецрейсов. 

По данным областного лабораторного центра, по состоянию на 8 сентября на Тернопольщине с начала эпидемии зафиксировано 7565 случая коронавируса, 86 - летальные, 3545 человек выздоровели.

Также сообщалось, что во вторник, 8 сентября, в столичном подземке произошел коллапс. На всех станция очереди, люди не могу войти, по предварительной информации, из-за сбоя работы е-билета.

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Все по теме:

Тернополь, Школа, Обучение, Карантин.

Автор:

Телеграф
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