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Расследуют как разбой: новые подробности нападения на Балуха

Расследуют как разбой: новые подробности нападения на Балуха
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой. Об этом сообщает полиция Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Напомним

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

7 сентября 2019-го Балух, Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки и другие узники Кремля были освобождены в рамках обмена.

31 августа прошел партийный съезд Европейской солидарности. Балух и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко идут на местные выборы с этой политической силой.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.

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Киев, Кремль, Владимир Балуха.

Автор:

Телеграф
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