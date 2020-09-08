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На Львовщине прошла акция солидарности с народом Беларуси

На Львовщине прошла акция солидарности с народом Беларуси
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter
По состоянию на сегодняшний день на Львовщине в День белорусской воинской славы, с участием представителей оппозиционных сил Беларуси состоялась акция солидарности с белорусским народом.

"Сегодня годовщина битвы под Оршей 1514, которая завершилась триумфальной победой совместных войск Европы против московской орды. Это определяющий день для украинцев также. Сегодня вместе с белорусами мы отмечаем эту дату. Акция посвящена Дню белорусской воинской славы, в поддержку братьев белорусов", - отметил организатор Юра Атоняк.

Акция началась утром с возложения цветов к памятнику повстанцев Кастуся Калиновского на Лычаковском кладбище. Здесь также вспомнили минутой молчания шестерых нынешних героев Беларуси, которые были убиты в июле 2020 году. 

"Это те люди, которых убил режим за то, что они добивались права выбирать власть. А это родное право избирать власть как украинского народа, так и белорусского. Но наш народ уже 26 лет лишен этого права. И украинцы, которые сегодня вышли с нами, которые нас поддерживают по всей Украине под бело-красными флагами, понимают, что такое агрессия. В Украине война из гибридной превратилась уже в полноценную. Не хотим, чтобы такое было у белорусов. Поэтому мы выходим, чтобы сказать, что мы Беларусь. Мы - независимы и мы не одни! Мы вместе с Польшей, Литвой, Украиной и только вместе мы поборем Москву", - заявила белорусская активистка Алена Толстая. 

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В акции приняли участие несколько десятков человек, среди них белорусы, которые из-за репрессий вынуждены были покинуть страну. Как признаются организаторы, они планировали более многочисленную акцию, но коррективы внесли карантинные ограничения.

От Лычаковского кладбища активисты двинулись шествием к городскому совету на площадь Рынок, где развернули два 10-ти метровых флага Украины и Белоруссии, и провели концерт бардовской песни. Далее прошли к памятнику Степану Бандере, возле которого состоялось вече. В завершение был салют для чествования памяти героев прошлого и настоящего.

Как известно, 8 сентября отмечается День белорусской воинской славы, приуроченный к дате битвы под Оршей в 1514 году. Во Львове чествование этой даты происходит много лет, а в Минске эта дата – под запретом.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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Протест, Беларусь, Львов.

Автор:

Телеграф
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