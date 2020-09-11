"ПЦР-тест мне предложили сделать через 17 дней": как киевлянка проверяла у себя COVID-19

Киевлянка поделилась опытом и рассказала о том, как пыталась пройти тестирование на коронавирус.

Жительница Киева Екатерина Ищенко поделилась своей историей о том, как пыталась проверить у себя COVID-19 и сдать в Днепровском районе Киева ПЦР-тест.

Об этом девушка написала в соцсети Facebook. По словам Екатерины, она заподозрила у себя болезнь, так как проявлялись все симптомы коронавируса.

"В прошлую пятницу я почувствовала первые симптомы ОРВИ, и вот в воскресенье, 6 сентября, меня накрыло - вся клиническая картина коронавирусной болезни, включая потерей обоняния, прямо как по книжке. Я решила, что пора уже идти по алгоритму, пропагандируемым МЗ - семейный врач, ПЦР-тест и дальше по протоколу.

Вызвонила семейного врача, которая была в отпуске, получила номер телефона колл-центра для вызова врача на замене. На всякий случай вызвала на вторник частную лабораторию. Утром 7 сентября оставила обращение относительно своего состояния, уже через пару часов позвонила врач из амбулатории и пришла на осмотр. На вопрос о ПЦР-тест она меня предупредила, что вероятно свободное время для сдачи бесплатного теста за 2 недели, а потом еще 5-7 дней - ждать результатов", - пишет Екатерина.

Дозвонившись в больницу, врач предложила записать девушку на тестирование, у которой были все симптомы коронавирусной болезни, через 17 дней: "Врач действительно перезвонила и сообщила, что может записать нашу семью на тестирование на 24 сентября - через 17 дней (!!!!!) после подтверждения у меня симптомов, похожих на ковид. Ну и неделю ждать результатов. За 3 недели я по идее должна или выздороветь, либо умереть. Не говоря о том, какую медицинскую информацию можно получить ПЦР-теста после исчезновения симптомов (умирать все же не хочется). Речь шла о сдаче тестов в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Днепровского района по адресу ул. Петра Запорожца, 26".

Киевлянка возмутилась такой организацией работы МОЗ и НСЗУ во время эпидемии. Екатерина начала обзванивать все ковидные "горячие линии" и писать во всевозможные инстанции. В результате обращений в район назначили еще одну бригаду и тестирования происходят вовремя.

"В конце концов с постели в понедельник я напрягли кого только можно. В вторник, 8 сентября мне перезвонила семейный врач и сообщила, что "знаете, там люди отказались и мы можем Вас протестировать уже завтра". Могут, значит, ага. Зашевелились. Знают, что неправы с таким подходом. Тем не менее, сдала и платный тест.

В среду утром звонит мне заместитель директора ЦПМСД №1 и радостно сообщает: "Благодаря Вам нам в район дали вторую мобильную бригаду. Теперь мы всех-всех протестуем вовремя"", - сообщила девушка.

После нескольких дней болезни девушка все же сдала тест на коронавирус и сделала справедливые выводы:

Первичное звено медицинской помощи полгода работает с больными зная, что они вовремя не получают результатов тестирования и адекватной ситуации медицинской помощи.

Больные, которым предлагалось ждать до 3 недель на тесты, как то были с этим согласны. Вероятно, или ходили в коммерческие лаборатории, или забивали на тесты. А много людей без подтвержденного ковиду будет 2 недели на самоизоляции сидеть?

Бюджетные деньги на оплату тестов полгода шли на оплату неинформативной медицинской информации - от выявления симптомов к тесту 3 недели. ПЦР-тест выявляет наличие вируса в организме - в такие сроки вируса в человеке вероятно уже не будет.

НСЗУ или не проверяет как предоставляются услуги, или закрывает на это глаза.

Медицинская статистика: (а) протестированы почти все отрицательные - см. пункт выше, что дает ложные представления о количестве больных; (Б) данные приходят с задержкой в 3 недели относительно фактической ситуации - о которых тогда "(анти) рекорды" нам отчитывается МЗ ???

Ситуация улучшилась благодаря тому, что я эффективно потратила 2-2,5 часа на звонки и мейлы (во всяком случае, так сказали). Полгода руководство ЦПМСД №1 не могли сами достичь такого результата? Ни один больной не захотел пнуть эту гнилую систему? Среди этих людей мы живем.

Отдельно о КТ легких. По словам врача, оно вообще не предусмотрено в качестве бесплатной услуги. Но пневмония бывает бессимптомное, поэтому можете сделать сами.

В комментария пользователи благодарят Екатерина за неравнодушие и возмущаются работой медицинских учреждений и чиновников во время коронавирусной эпидемии в стране:

"Вы молодец, спасибо за проделанную работу и предоставленную инфу !!! Реально браво !!!".

"А то что тесты за деньги (700 грн) делает только одна государственная лаборатория и там безумная очередь. причем себестоимость украинского теста - 250 грн. если бы были нормальные руководители, то такой бизнес можно наладить. выгодный для граждан и государства".

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.