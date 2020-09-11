Скачать
Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина обновила список стран "красной" зоны: что изменилось
Украина обновила список стран "красной" зоны: что изменилось
Теперь официально: в научных работах министра Шкарлета нашли плагиат
Теперь официально: в научных работах министра Шкарлета нашли плагиат
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)

Детские игры с огнем: На Львовщине при пожаре погиб годовалый ребенок, еще двоих удалось спасти

Детские игры с огнем: На Львовщине при пожаре погиб годовалый ребенок, еще двоих удалось спасти
12:29 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Жовковском районе Львовской области в результате пожара в жилом доме погиб младенец.

В результате пожара в частном доме во Львовской области погиб годовалый ребенок, еще двоих детей спасли родители.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"11 сентября в 06:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Звертов Жовковского района в кирпичном жилом доме. К месту происшествия были немедленно направлены пожарные. На момент возгорания в доме находилось 3 детей, родители вынесли детей из горящего здания на свежий воздух. Двое детей не пострадало, а вот мальчик, 2019 года рождения, получил ожоги и по дороге в больницу скончался", - говорится в сообщении.

Пожар во Львовской области 11.09.2020

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв.м, повреждены стены на площади 30 кв.м и потолок на площади 16 кв.м.

К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. 

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает родителей заботиться о безопасности детей.

Как сообщалось, 17 августа в одной из многоэтажек Киева вспыхнул крупный пожар.

22 июля в Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Пожар, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
03 В США ввели ряд санкций против нардепа Деркача
04 Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
05 Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина увеличивает траты на оборону, несмотря на огромный дефицит бюджета
Украина увеличит траты на оборону
Папа Римский: Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога
Папа Римский назвал секс "божественным" удовольствием
Глава Литвы: Cписок санкций без Лукашенко достоин лишь улыбки
Глава Литвы: Cписок санкций без Лукашенко достоин лишь улыбки
Скончался звезда телепрограммы &quot;Что? Где? Когда?&quot; Михаил Смирнов
Скончался звезда телепрограммы "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь