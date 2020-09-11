Детские игры с огнем: На Львовщине при пожаре погиб годовалый ребенок, еще двоих удалось спасти

В Жовковском районе Львовской области в результате пожара в жилом доме погиб младенец.

В результате пожара в частном доме во Львовской области погиб годовалый ребенок, еще двоих детей спасли родители.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"11 сентября в 06:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Звертов Жовковского района в кирпичном жилом доме. К месту происшествия были немедленно направлены пожарные. На момент возгорания в доме находилось 3 детей, родители вынесли детей из горящего здания на свежий воздух. Двое детей не пострадало, а вот мальчик, 2019 года рождения, получил ожоги и по дороге в больницу скончался", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв.м, повреждены стены на площади 30 кв.м и потолок на площади 16 кв.м.

К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает родителей заботиться о безопасности детей.

Как сообщалось, 17 августа в одной из многоэтажек Киева вспыхнул крупный пожар.

22 июля в Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована.