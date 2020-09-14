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"Красная" зона: Тернополь продолжает игнорировать ограничения, полиция составляет протоколы

"Красная" зона: Тернополь продолжает игнорировать ограничения, полиция составляет протоколы
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф
В Тернополе по состоянию на понедельник, 14 сентября, полиция составила уже 57 протоколов в отношении руководителей школ и садиков за пренебрежение ограничениями "красной" зоны карантина. Об этом сообщили с секторе коммуникаций ГУНП Украины в Тернопольской области

Полиция продолжает рейды сегодня, поскольку субъекты хозяйствования, учебные заведения и перевозчики Тернополя продолжают игнорировать и не соблюдать установленные ограничения.

По состоянию на 14 сентября составлено 57 протоколов по статье 44-3 КУоАП относительно директоров учебных заведений по непрекращение работы школ и детских садов, а также 28 - на водителей и перевозчиков за осуществление пассажирских перевозок, 13 - в отношении владельцев заведений общественного питания за непрекращение работы.

В полиции отметили, что такие нарушения влекут за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн, и от 34 до 170 тыс. грн - на должностных лиц. 

Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону"

"Ситуация в области остается напряженной, количество больных растет, больницы переполнены. С 14 сентября еще два района Тернопольщины - Залещицкий и Збаражский - отнесены к наивысшему уровню опасности - "красной" зоне. Правоохранители продолжают усиленно работать и привлекать нарушителей к административной ответственности. Только неукоснительное соблюдение норм адаптивного карантина поможет стабилизировать ситуацию в области и выйти из негативной зоны", - отметил заместитель начальника ГУНП в области Михаил Белецкий.

Как известно, Тернополь был отнесен к "красной" зоне с 7 сентября, однако городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, вопреки выписанным ограничениям, решила не останавливать работу учебных и дошкольных учреждений, в городе также продолжают функционировать заведения питания и развлечений, продолжает ездить общественный транспорт. Мэрия Тернополя также пообещала бесплатное юридическое сопровождение для обжалования в суде всех составленных админпротоколов.

Всего в Тернополе действует 45 школьных учебных заведений и 39 детских садов.

Напомним, за прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

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Тернополь, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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