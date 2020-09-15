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В оккупированном Крыму за сутки выявили почти сотню новых случаев COVID-19

В оккупированном Крыму за сутки выявили почти сотню новых случаев COVID-19
Обновлено 00:18 Сегодня Телеграф
В оккупированном Крыму и Севастополе за сутки зафиксированы 93 новых случая инфицирования коронавирусом SARS- CoV-2.

"На 14 сентября 2020 года на территории полуострова оккупационными властями зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. Из них 18 в Севастополе и 75 в АР Крым", - сообщает Крымская правозащитная группа в Фейсбук.

По данным местных "властей", за прошедшие сутки на территории Крыма скончался один человек.

Всего на текущий период на полуострове официально подтверждены 3957 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает КПГ, за весь период обнаружения коронавирусной инфекции на полуострове известно о 78 случаях смерти от COVID-19.

Эксперты КПГ обращают внимание, что официальная статистика по заболеванию коронавирусом в Крыму существенно занижена, и эта тенденция сохраняется с марта 2020 года.

Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших

Как сообщалось, в Украине 13 сентября обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

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Коронавирус, Оккупированный Крым, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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