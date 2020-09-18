Ситуация на Донбассе: оккупанты устроили две провокации

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе один раз.
Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, противник устроил вражескую провокацию из стрелкового оружия в районе Новогригорьевки.
С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений также зафиксировано одно нарушение режима тишины. Выстрелами из подствольного гранатомета боевики провоцировали бойцов ООС вблизи населенного пункта Водяное.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
Напомним, Координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области.