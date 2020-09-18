Ситуация на Донбассе: оккупанты устроили две провокации

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе один раз.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, противник устроил вражескую провокацию из стрелкового оружия в районе Новогригорьевки.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений также зафиксировано одно нарушение режима тишины. Выстрелами из подствольного гранатомета боевики провоцировали бойцов ООС вблизи населенного пункта Водяное.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, Координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области.