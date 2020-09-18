Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом

На поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируются заморозки 0-3°.

18 и 19 сентября в Украине ожидается резкое похолодание, в некоторых областях синоптики прогнозируют первые заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, в пятницу и субботу в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°.

По прогнозам синоптиков, 18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Как сообщалось, на территории Украины погоду будет определять арктический воздух, из-за чего ожидается резкое снижение температуры. Только с 23 сентября ожидается постепенное потепление.