Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину", есть раненый

"За прошедшие сутки, 19 сентября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные подразделения РФ трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - сообщили в штабе.
Отмечается, что факт нарушения режима прекращения огня был зафиксировано недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций.
"В результате вражеского выстрела один военнослужащий ОС получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя", - говорится в сообщении.
Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения.
"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение. Враг один раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника", - резюмировали в штабе ООС.