Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину", есть раненый

За прошедшие 24 часа, вооруженные подразделения РФ трижды нарушили "режим тишины". Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что обстановка в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями ООС.

"За прошедшие сутки, 19 сентября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные подразделения РФ трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - сообщили в штабе.

Отмечается, что факт нарушения режима прекращения огня был зафиксировано недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций.

"В результате вражеского выстрела один военнослужащий ОС получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя", - говорится в сообщении.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение. Враг один раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника", - резюмировали в штабе ООС.