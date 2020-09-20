В Харькове перевернулся кран: водителя пришлось вытягивать спасателям

В Харькове крановщика зажало внутри перевернувшегося крана.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"20 сентября в 9:56 на номер "101" поступило сообщение о том, что по улице Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО "Укрвентсистема", Индустриального района перевернулся кран, в кабине которого находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей был деблокирован крановщика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в 4-й городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сообщается, что все обстоятельства данного случая выясняют сотрудники Нацполиции.