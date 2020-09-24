Коронавирус в Киеве: за сутки - 330 новых случаев

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки выросло на 330, в частности, 13 - у медиков, 31 - у детей.

Коронавирус за сутки подтвердили у еще 330 человек в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, среди новых заболевших 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.

За сутки в больницы города были госпитализированы 38 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 60. В Деснянском - 51. И в Днепровском районе - 44 случая", - отметил он.

Кличко напомнил, что предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к суровым ограничениям можно, только соблюдая правила.

Напомним, главный санитарный врач Украины заявил, что "локдаун страны" может начаться раньше конца октября, если украинцы не будут придерживаться норм.