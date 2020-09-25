Есть выжившие: новые детали авиакатастрофы под Харьковом

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", на борту могло быть до 30 человек. В основном это были курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей страничке в Facebook написал, что есть как погибшие, так и выжившие.
В сети продолжают появляться ролики, снятые очевидцами аварии.
Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Закарпатье, однако, как сообщил источник "Телеграфа" в окружении главы государства, завтра, вероятно, он прибудет на место катастрофы Ан-26 под Харьковом.
Ранее сообщалось, что в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.