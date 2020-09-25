Есть выжившие: новые детали авиакатастрофы под Харьковом

Командование Военно-воздушных сил Украины подтвердило крушение самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области. Как известно, самолет разбился при посадке.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", на борту могло быть до 30 человек. В основном это были курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей страничке в Facebook написал, что есть как погибшие, так и выжившие.

В сети продолжают появляться ролики, снятые очевидцами аварии.

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Закарпатье, однако, как сообщил источник "Телеграфа" в окружении главы государства, завтра, вероятно, он прибудет на место катастрофы Ан-26 под Харьковом.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.