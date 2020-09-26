Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов

Вечером пятницы в Чугуеве, что на Харьковщине, упал и разбился военный самолет с курсантами. Пользователи сети опубликовали фото погибших.

Об этом сообщает в Фейсбуке ведущий програмы "Свидок" Павел Прядко.

В сети студенты начали делится фотографиями погибших курсантов и выражать соболезнования, заявил в своем коментарии Прядко.

Они учились в группе ХНУВС 133-ЛФ.

По состоянию на 7:00 субботы: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.