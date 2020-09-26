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Стало известно о задержании грабителя, подстрелившего бизнеследи в Харькове

Стало известно о задержании грабителя, подстрелившего бизнеследи в Харькове
17:51 Сегодня Телеграф
Харьковские полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на женщину в центре города

"25 сентября в Шевченковское отделение полиции поступила информация о том, что в центре Харькова совершено нападение на женщину. Вследствие происшествия женщина получила повреждение плеча, а злоумышленник скрылся на ее автомобиле", - рассказала начальник сектора мониторинга Шевченковского отделения полиции Ирина Мусиенко.  

Она напомнила, что благодаря плану "Сирена", автомобиль предпринимательницы был найден в течение получаса. 

"Следующего дня (26 сентября, - ред.) работниками отделения криминальной полиции Шевченковского отделения и управлением уголовного розыска в Харьковской области, злоумышленника было установлено", - добавила она

По ее словам, злоумышленником оказался 46-летний житель города Харьков. 

"В данное время решается вопрос об объявлении ему подозрения о совершении данного преступления. Он задержан в порядке статьи 208 до избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - подытожила Мусиенко. 

Как сообщал Телеграф, 25 сентября, в Харькове возле банка произошла стрельба. По данным СМИ, пострадавшей оказалась харьковская предпринимательница Татьяна Брауде.

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Харьков, Нападение, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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