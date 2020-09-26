Водитель с ножом бросался на людей из-за замечания: жуткое видео из Днепра

25 сентября днепровским правоохранителям поступил звонок от встревоженного мужчины, который рассказал, что в районе Кайдакского моста мужчина бегает за водителями с ножом.

Видео инцидента публикует Информатор.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Kangoo белого цвета нарушил ПДД и создавал опасные ситуации на дороге.

После того, как ему сделали замечания, он не выдержал, вышел из автомобиля и начал гоняться за "обидчиками" с ножом в руках.

Мужчина скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли полицейские.

Личность мужчины устанавливается.

Как писал Телеграф, полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на бизнеследи в центре Харькова.

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