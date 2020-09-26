Водитель с ножом бросался на людей из-за замечания: жуткое видео из Днепра

Видео инцидента публикует Информатор.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Kangoo белого цвета нарушил ПДД и создавал опасные ситуации на дороге.
После того, как ему сделали замечания, он не выдержал, вышел из автомобиля и начал гоняться за "обидчиками" с ножом в руках.
Мужчина скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли полицейские.
Личность мужчины устанавливается.
Как писал Телеграф, полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на бизнеследи в центре Харькова.
Также сообщалось, что сегодня в Деснянском суде захватили заложников в рамках учений СБУ в Киеве.