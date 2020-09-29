В Харькове ночью произошел масштабный пожар: появились фото

Общая площадь пожара составляет более 800 кв.м.
Об этом сообщает издание "Харьков 1654" в своем Телегармм-канале.
Как сообщается, на утро 29 сентября ликвидация пожара продолжается, работают 10 подразделений ГСЧС, штаб пожаротушения, водовозы КП "Харьковводоканал".
Предварительно жертв и пострадавших нет. О причинах пожара не сообщается.
Напомним, в Киеве на Троещине в многоэтажном жилом доме случился масштабный пожар.
18 сентября в жилом доме столицы ликвидировали пожар, в результате которого погиб человек.