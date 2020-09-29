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В Харькове ночью произошел масштабный пожар: появились фото

В Харькове ночью произошел масштабный пожар: появились фото
Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Харькове на улице Аравийской в цехах деревообрабатывающего комбината произошел масштабный пожар.

Общая площадь пожара составляет более 800 кв.м.

Об этом сообщает издание "Харьков 1654" в своем Телегармм-канале.

Как сообщается, на утро 29 сентября ликвидация пожара продолжается, работают 10 подразделений ГСЧС, штаб пожаротушения, водовозы КП "Харьковводоканал".

Предварительно жертв и пострадавших нет. О причинах пожара не сообщается.

Пожар В Харькове 29.09.2020

Пожар В Харькове 29.09.2020

Пожар В Харькове 29.09.2020

Пожар В Харькове 29.09.2020

Напомним, в Киеве на Троещине в многоэтажном жилом доме случился масштабный пожар.

18 сентября в жилом доме столицы ликвидировали пожар, в результате которого погиб человек.

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Пожар, Харьков, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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