СММ ОБСЕ зафиксировала более сорока нарушений "тишины" на Донбассе

В течение прошедших суток Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и еще 10 в Луганской.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 232/2020 от 29 сентября 2020 года.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", - отмечают в организации.

Большинство этих нарушений режима прекращения огня произошли неподалеку Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Как сообщалось ранее, на заседании комитета ВРУ заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательством. А в комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.