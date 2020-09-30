Хамство, очереди и платные тесты: рассказ журналиста, как о "болезни" коронавирусом взбудоражил сеть

Украинский журналист Влад Красинский рассказал, как заболел и подозревал у себя коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом парень написал в соцсети Facebook. По словам Влада, он заподозрил у себя болезнь, так как проявлялись все симптомы коронавируса.

"На прошлой неделе мне стало нехорошо на работе. Слабость, легкое головокружение и одышка. Сразу уехал домой на самоизоляцию. Вечером температура перевалила за 38.

На следующий день добавился лёгкий кашель, слабость усилилась, температура выросла до 38,6 и так далее. В общем, согласно сайту МОЗ и ВОЗ, практически все симптомы COVID-19, кроме потери нюха и вкуса", - пишет Влад.

На приеме у семейного врача с Владом особо не церемонились и посоветовали идти сдавать тест в частную лабораторию, так как в больнице все загружено.

И при этом пытались навязать "знакомую" лабораторию:

– Так а что дальше? Мне нужно пройти тест на "ковид", на горячей линии сказали, что по протоколу сначала семейный врач...

– По протоколу мы закончили работать полчаса назад. И вообще: бессимптомным мы тест не назначаем.

– Извините, а вы как определили, что я бессимптомный? Силой мысли?– Ну и какие у вас симптомы? – в голосе медсестры звучит издёвка, щебетание за ширмой продолжается как ни в чем не бывало.

Рассказываю заново всю историю. Перечисляю симптомы.

– Мда, кхм. Ну смотрите, на выходных лаборатории наши не работают. Разве что в понедельник сдадите тест. Потом еще восемь дней где-то ждать результат, очень загружены все. Так что идите сдавать лучше в частную лабораторию, а результаты скиньте врачу на Viber. Потом решим, что с вами делать.

Влад сдал тест на коронавирус в частной лаборатории за 100$ и через 10 часов получил результат, который оказался негативным.

"Пришёл ножками в лабораторию, поборол ещё и местное хамство за мои же деньги. Сдал срочный тест почти за 100$ (можно было выстоять стометровую очередь в лаборатории через дорогу, зато за 30$). Через 10 часов пришёл результат. Отрицательный. Всё чисто. "Ковида" нет", - подытожил Влад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о киевлянке, которая поделилась опытом и рассказала о том, как пыталась пройти тестирование на коронавирус.