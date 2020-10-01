К ликвидации пожаров на Луганщине привлекли авиацию

На Луганщине начали тушить пожары с помощью самолетов и вертолетов.
Об этом рассказ украинский политтехнолог Сергей Гайдай.
"Режим тишины получили ........ два самолета и вертолет работают !!", - написал он на своей странице на Facebook.
Напомним, в Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.
Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской в Северодонецк, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.