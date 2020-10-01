К ликвидации пожаров на Луганщине привлекли авиацию

В Луганской области, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, все еще ликвидируют лесные пожары. Теперь к тушению привлекли и авиационные силы.

На Луганщине начали тушить пожары с помощью самолетов и вертолетов.

Об этом рассказ украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

"Режим тишины получили ........ два самолета и вертолет работают !!", - написал он на своей странице на Facebook.

Напомним, в Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.