Стало известно о смерти одного из бывших главарей боевиков "ЛНР"

Один из самых известных полевых командиров ЛНР 2014 года "Леший" умер в Луганске от пневмонии.

В так называемой "ЛНР" скончался командир 16 БТРО Алексей Павлов по прозвищу "Леший". Причина смерти - двухсторонняя пневмония. Но не исключено, что - COVID-19. Дело в том, что в ОРДЛО не проводятся, как следует тестирования на коронавирус. "Леший" умер за два дня после заболевания.

Об этом сообщает известный блогер Денис Казанский.

Один из самых известных полевых командиров ЛНР 2014 года "Леший" умер в Луганске от пневмонии.



Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковидле замалчивается, реальную причину смерти скорее всего не напишут. pic.twitter.com/lfu8Rsw0EL — Денис Казанський (@den_kazansky) October 5, 2020

Алексей Павлов является одним из полевых командиров боевиков 2014 года.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какую позицию имеют украинские власти касательно проведения местных выборов на Донбассе.