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Стало известно о смерти одного из бывших главарей боевиков "ЛНР"

Стало известно о смерти одного из бывших главарей боевиков "ЛНР"
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф
Один из самых известных полевых командиров ЛНР 2014 года "Леший" умер в Луганске от пневмонии.

В так называемой "ЛНР" скончался командир 16 БТРО Алексей Павлов по прозвищу "Леший". Причина смерти - двухсторонняя пневмония. Но не исключено, что - COVID-19. Дело в том, что в ОРДЛО не проводятся, как следует тестирования на коронавирус. "Леший" умер за два дня после заболевания.

Об этом сообщает известный блогер Денис Казанский.

Алексей Павлов является одним из полевых командиров боевиков 2014 года.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какую позицию имеют украинские власти касательно проведения местных выборов на Донбассе.

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ДНР, ЛНР, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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