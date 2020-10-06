Академик НАН Украины умер от коронавируса

В Украине от коронавируса скончался известный академик Ярослав Олейник.

На 68 году жизни ушел из жизни доктор экономических наук, профессор, декан географического факультета КНУ Ярослав Олейник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

Причиной смерти известного академика стали осложнения от коронавируса.

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус", - написал он.

“Не верится. Всегда активный, динамичный, деятельный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богдановичу Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким”, — написал Кремень.

Напомним, в Украине впервые за шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. С понедельника в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.