"Откуда эти черти лезут?" Кандидатка в мэры Киева шокировала украинцев

Ведущая реалити "Ревизор с Тищенко" на Новом канале, Елена Филонова, стала кандидатов в меры Киева, пользователи сети в шоке.

Об этом сообщили в своем аккаунте в Фейсбуке Рагу.лі.

В тексте сообщения Филоновой говорилось, что ведущая "Ревизора", сперва получила комментарий под постом в Инстаграм от главы политпартии "Разом Сила".

После чего встретилась с ним и обговорила все детали, и затем приняла решение стать кандидатом в меры Киева.

Видео-обращение в Инстаграм Филоновой:

この投稿をInstagramで見る Elena Filonova(@efilonova)がシェアした投稿 - 2020年 9月月20日午前11時05分PDT

Проккоментировав видео-обращение Филоновой, на канале Рагу.лі выложили свой ролик, со своим виденьем ситуации.

Сам ролик:

Ранее сообщалось, что известная украинская ведущая Елена Филонова решила рассказать правила идеального селфи.