"Откуда эти черти лезут?" Кандидатка в мэры Киева шокировала украинцев

Об этом сообщили в своем аккаунте в Фейсбуке Рагу.лі.
В тексте сообщения Филоновой говорилось, что ведущая "Ревизора", сперва получила комментарий под постом в Инстаграм от главы политпартии "Разом Сила".
После чего встретилась с ним и обговорила все детали, и затем приняла решение стать кандидатом в меры Киева.
Видео-обращение в Инстаграм Филоновой:
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Проккоментировав видео-обращение Филоновой, на канале Рагу.лі выложили свой ролик, со своим виденьем ситуации.
Сам ролик:
Ранее сообщалось, что известная украинская ведущая Елена Филонова решила рассказать правила идеального селфи.