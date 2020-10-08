"Пусть все знают и слышат": убивший 6-летнего сына отец заговорил в суде Киева про любовь и бога. Видео

В Киеве отец на суде рассказал, зачем сжег своего 6-летнего сына.

Подольский районный суд Киева взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве 6-летнего сына.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №7 и арестовал на два месяца мужчину, который подозревается в убийстве собственного малолетнего сына. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook в среду, 7 октября.

На суде сужчина прокомментировал свое решение так. "Я доказал любовь отца к сыну и сделал все, чтобы не вышло 15-16 числа. Чтобы не допустить его к алтарю!" — говорить отец. Но кто должен был отвезти сына на алтарь, мужчина не сообщает.

Напомним, 5 октября в Киеве отец поджег 6-летнего сына в квартире. Мужчина запустил угарный газ в помещение и поджег кровать ребенка. Открыто уголовное производство по делу об умышленном убийстве. Позже появилось видео с горе-отцом, который убил своего ребенка. Были раскрыты новые детали убийства отцом ребенка в Киеве.