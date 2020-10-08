"Беспринципные негодяи": глава Харьковской ОГА смутил украинцев пиаром на крушении Ан-26

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Четверг, 08.10.2020
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14:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук Кучера
Пользователи соцсетей возмущены роликом с похоронами украинских курсантов Ан-26.

Харьковские журналисты и обычные пользователи соцсетей возмущены предвыборной рекламой от действующего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который запустил ролик с похорон курсантов Ан-26.

Некоторые пользователи выражений не выбирали.

"Запустить рекламой похороны погибших в Ан-26. Гробы и матерей, плачущих над портретами своих сыновей. У меня просто нет слов", - написал Павел Федосенко.

Подобная реклама появилась как в Фейсбуке, так и на Ютубе.

Остальные пользователи возмущены таким предвыборным роликом.

Напомним, в роковой полет 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и 7 офицеров отправились 25 сентября. Выжить в авиакатастрофе удалось только солдату Вячеславу Золочевскому.

Две недели понадобилось экспертам для процедуры ДНК и идентификации тел погибших. Только после этого была назначена церемония прощания.

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Харьков, Ан-26, Алексей Кучер.

Автор:

Телеграф
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