Глава Харьковской ОГА назвал оппонентов «политическими животными» и ответил по поводу пиара на трагедии Ан-26

Пользователи в соцсетях были возмущены роликом с похоронами украинских курсантов Ан-26.

Харьковские журналисты и обычные пользователи соцсетей возмущены предвыборной рекламой от действующего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который запустил ролик с похорон курсантов Ан-26. Позднее он обьяснился по поводу пиара на трагедии Ан-26.

Об этом Кучер написал пост в Фейсбук.

В котором назвал распространителей провокационного слуха "политическими животными".

Также он показал свое видео с похорон погибших в авиакатастрофе Ан-26 курсантов:

После чего задался вопросом, "где же здесь пиар Кучера?"

Пользователи в сети отреагировали бурным обсуждением:

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