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Глава Харьковской ОГА назвал оппонентов «политическими животными» и ответил по поводу пиара на трагедии Ан-26

Глава Харьковской ОГА назвал оппонентов «политическими животными» и ответил по поводу пиара на трагедии Ан-26
23:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Пользователи в соцсетях были возмущены роликом с похоронами украинских курсантов Ан-26.

Харьковские журналисты и обычные пользователи соцсетей возмущены предвыборной рекламой от действующего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который запустил ролик с похорон курсантов Ан-26. Позднее он обьяснился по поводу пиара на трагедии Ан-26.

Об этом Кучер написал пост в Фейсбук.

В котором назвал распространителей провокационного слуха "политическими животными".

Также он показал свое видео с похорон погибших в авиакатастрофе Ан-26 курсантов:

После чего задался вопросом, "где же здесь пиар Кучера?"

Пользователи в сети отреагировали бурным обсуждением:

комент

Читайте также в материале "Телеграфа": В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26.

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Харьков, Пиар, Алексей Кучер.

Автор:

Телеграф
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