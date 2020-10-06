Прощание с погибшими при крушении Ан-26: фото и видео траурной церемонии в Харькове

В роковой полет 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и 7 офицеров отправились 25 сентября. Выжить в авиакатастрофе удалось только солдату Вячеславу Золочевскому.
Две недели понадобилось экспертам для процедуры ДНК и идентификации тел погибших. Только после этого была назначена церемония прощания.
«Телеграф» будет следить за печальным мероприятием онлайн.
08:58 На площади Свободы готовятся к началу. Военные собираются для проведения церемонии.
Фото: Telegram PavlovskyNews
08:00 Центральные улицы Харькова перекрывают для транспорта.
Бывший классный руководитель погибшего Александра Скочкова рассказала «Телеграфу» о последней беседе с курсантом накануне трагедии.