Прощание с погибшими при крушении Ан-26: фото и видео траурной церемонии в Харькове

6 октября на площади Свободы в Харькове прощаются с курсантами и экипажем военного самолета Ан-26.

В роковой полет 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и 7 офицеров отправились 25 сентября. Выжить в авиакатастрофе удалось только солдату Вячеславу Золочевскому.

Две недели понадобилось экспертам для процедуры ДНК и идентификации тел погибших. Только после этого была назначена церемония прощания.

«Телеграф» будет следить за печальным мероприятием онлайн.

08:58 На площади Свободы готовятся к началу. Военные собираются для проведения церемонии.

Фото: Telegram PavlovskyNews

08:00 Центральные улицы Харькова перекрывают для транспорта.

Бывший классный руководитель погибшего Александра Скочкова рассказала «Телеграфу» о последней беседе с курсантом накануне трагедии.