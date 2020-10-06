В Харькове перекрывают дороги из-за церемонии прощания с погибшими при крушении Ан-26

6 октября на площади Свободы простятся с курсантами и экипажем военного самолета Ан-26, который разбился возле Чугуева 25 сентября.

Траурная церемония начнется в 10:00. С самого утра и до обеда в городе перекроют для движения транспорта центральные улицы.

Так, с 9:30 до 12:00 нельзя будет проехать по Сумской: от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости.

Также перекроют движение по улице Тринклера: от проспекта Независимости до площади Свободы.

Жертвами авиакатастрофы Ан-26 стали 26 человек. 25 человек погибли на месте крушения самолета, один курсант умер от ожогов в больнице. Еще одному курсанту Вячеславу Золочевскому чудом удалось выжить. Он находится на лечении.

Один из погибших - сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова Александр. Бывший классный руководитель Саши рассказала «Телеграфу» о последнем телефонном разговоре с курсантом, который состоялся накануне рокового полета.