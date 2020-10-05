Крушение Ан-26: в Харькове готовятся к прощанию с погибшими (фото, видео)

В Харькове проходит репетиция к церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом.

На площади Свободы в Харькове в понедельник солдаты репетируют церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом, которая произошла 25 сентября. Тогда погибли 26 человек, одному курсанту удалось выжить.

Начало церемонии прощания - 6 октября в 10:00. Хоронить членов экипажа и курсантов будут в разных местах — там, где решили их родные. По предварительной информации, тела родственникам доставят домой самолетами.

На церемонии ожидают присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, самолет Ан-26 ВС ВСУ потерпел крушение под Чугуевом в Харьковской области вечером 25 сентября.

На борту находилось 27 человек, катастрофу пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.

3 октября стало известно, что на борту самолета, который сел перед разбившимся Ан-26, был сын командующего Воздушных сил.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Сергей Дроздов отдал приказ дать приоритет при посадке его сыну. Позже пресс-служба Командования ВВС дала жесткий ответ на это заявление.