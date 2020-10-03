Скачать
Суббота, 03.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября
Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября
Фран Соль попрощался с Динамо и будет играть на Канарах
Фран Соль попрощался с Динамо и будет играть на Канарах
Праздник 3 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 3 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26

Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
У Дроздова отмечают, что обвинения главы Харьковской ОГА Кучера в адрес командующего ВВС являются ложью и манипуляцией.

3 октября командующий Сергей Дроздов подтвердил, что его сын-курсант находился на борту самолета под Чугуевом. Именно этот борт пропустили перед Ан-26, который разбился 25 сентября. В эфире программы "Свобода слова" Шустер online глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Сергей Дроздов отдал приказ дать приоритет при посадке его сыну.

В пресс-службе Командования ВВС отреагировали на это заявление.

"Несоблюдение летных правил, как и несоблюдение информационной гигиены, приводит к печальным последствиям", - отметили в ведомтсве.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включены он позорно перешел на личности и упрекнул командующему Воздушных Сил, вроде самолете, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26", - заявили у Дроздова.

Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание

"Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятны аргументы, но тщетно...", - добавили они. 

В Командовании предложили звонить Ивану Баканову:  "Возможно пора звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!".

"Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26!", - подытожили в ведомтве.

На месте гибели курсантов под Харьковом установили памятник: первое фото

В конце они добавили, что сейчас продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции, и пользоваться данным из достоверных источников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Чугуев, Ан-26, Сергей Дроздов, Алексей Кучер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
02 Ан-2 превратили в беспилотники: как Азербайджан вскрывает армянские системы ПВО в Нагорном Карабахе
03 Украина, Грузия, Азербайджан и Турция могут объединиться: в чем выгода?
04 Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
05 Война за Нагорный Карабах: Армения готова к переговорам, а Азербайджан показал новые видео ударов с воздуха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26
Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии
Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь