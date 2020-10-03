Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26

У Дроздова отмечают, что обвинения главы Харьковской ОГА Кучера в адрес командующего ВВС являются ложью и манипуляцией.

3 октября командующий Сергей Дроздов подтвердил, что его сын-курсант находился на борту самолета под Чугуевом. Именно этот борт пропустили перед Ан-26, который разбился 25 сентября. В эфире программы "Свобода слова" Шустер online глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Сергей Дроздов отдал приказ дать приоритет при посадке его сыну.

В пресс-службе Командования ВВС отреагировали на это заявление.

"Несоблюдение летных правил, как и несоблюдение информационной гигиены, приводит к печальным последствиям", - отметили в ведомтсве.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включены он позорно перешел на личности и упрекнул командующему Воздушных Сил, вроде самолете, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26", - заявили у Дроздова.

"Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятны аргументы, но тщетно...", - добавили они.

В Командовании предложили звонить Ивану Баканову: "Возможно пора звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!".

"Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26!", - подытожили в ведомтве.

В конце они добавили, что сейчас продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции, и пользоваться данным из достоверных источников.