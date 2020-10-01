На месте гибели курсантов под Харьковом установили памятник: первое фото

На месте крушения АН-26 под Чугуевом установили памятный знак.
Об этом сообщает Telegram-канал ВЕХА.
"Вечного вам полета Ан-26Ш", - написано на памятнике.
Крушение самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошло вечером 25 сентября.
Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.
20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, позволили выйти из больничной палаты на улицу. У парня сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги.