На месте гибели курсантов под Харьковом установили памятник: первое фото

В Чугуеве почтили память погибших членов экипажа Ан-26, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил ВСУ имени И.Кожедуба.

На месте крушения АН-26 под Чугуевом установили памятный знак.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЕХА.

"Вечного вам полета Ан-26Ш", - написано на памятнике.

Крушение самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошло вечером 25 сентября.

Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.

20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, позволили выйти из больничной палаты на улицу. У парня сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.