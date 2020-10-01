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На месте гибели курсантов под Харьковом установили памятник: первое фото

На месте гибели курсантов под Харьковом установили памятник: первое фото
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф
В Чугуеве почтили память погибших членов экипажа Ан-26, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил ВСУ имени И.Кожедуба.

На месте крушения АН-26 под Чугуевом установили памятный знак.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЕХА.

"Вечного вам полета Ан-26Ш", - написано на памятнике.

Крушение самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошло вечером 25 сентября.

Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице

20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, позволили выйти из больничной палаты на улицу. У парня сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

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Все по теме:

Харьков, Самолет, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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