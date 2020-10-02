Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание

Валентин Рейзер, которого чудом не допустили на борт Ан-26, отошел от шока и прокомментировал случившееся.

25 сентября 2020 года под Чугуевом произошла катастрофа Ан-26. На борту самолета должен был находиться еще один курсант - Валентин Рейзер, но волей судьбы он не осуществил этот полет. После случившегося молодого человека долго просили дать свой комментарий, но он долго отказывался.

Но понимая, что его слова нужны для чествования светлой памяти о погибших, ответил корреспонденту "Высокого Замка".

"Я очень хорошо знал многих из курсантов, полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко ... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибьюк, Руслан Шеремет ... Все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", - рассказал он.

Он вспомнил, что его группа была очень дружной, но легче всего он находил язык с Виталиком Вильховым.

"Учился с ним еще в Военном лицее им. Героев Крут во Львове, он был на год старше меня. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на чье просьбы о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой - но побывать там не успел", - вспоминает Валентин.

Курсанта спросили, что он считает важным сказать родителям его друга Виталия и других курсантов, на что он ответил, что ему трудно подобрать слова, которые могли бы их успокоить.

"Тяжело осознать, что я потерял столько друзей. И я представляю, какая это страшная потеря для их родных...", - говорит он.

В конце корреспондент издания попросил у Валентина несколько снимков с однокурсниками, однако оказалось, что все они были в телефоне Вячеслава Золочевского, единственного из выживших после той авиакатастрофы. Телефон сильно пострадал от огня.

"Мы постараемся через службы мобильного сервиса восстановить его номер - а заодно и фотографии с нашими друзьями ...", - рассказал он.

Напомним, из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.

20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, позволили выйти из больничной палаты на улицу. У парня сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.