В Харькове переполох вокруг новых слухов об инсульте у Кернеса: что известно о его состоянии

В Харьковском горсовете заверили, что с Кернес в стабильном состоянии, а информация о его "инсульте" является фейком.

Никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов.

Об этом заявил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"...От этой политсилы (ОПЗЖ - ред.) вчера выступил дешевый клоун по фамилии Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом, якобы, точно знает напрямую из берлинской клиники "Шарите". Но где Родзинский, а где "Шарите"? Такую информацию ему бы там просто не дали. Мы же знали, что подобные спекуляции со стороны "ОПЗЖ" начнутся примерно за две недели до дня выборов. Сейчас эта информация активно разгоняется, и делается это с одной целью - натянуть хоть какие-то голоса за непроходного кандидата от этой партии Александра Фельдмана", - заявил он.

Отметим также, что жена и пасынок не сообщают о его состоянии. Но судя по Instagram stories, они все еще находятся в Германии.

Напомним, 2 октября появилась информация о том, что Геннадий Кернес умер. В тот же день Михаил Добкин заявил, что эти слухи не соответствуют действительности и рассказал, что угроз для жизни действующего главы госадминистрации Харькова на данный момент нет.