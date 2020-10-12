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В Новомосковске агитатор послал участников пикета на**р: эпичное видео позабавило сеть

В Новомосковске агитатор послал участников пикета на**р: эпичное видео позабавило сеть
14:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook-Руслан Благой
На Днепропетровщине во время выступления агитатор от партии "Пропозиция" выдал весьма скандальную речь.

Сегодня в Днепропетровской области в городе Новомосковск во время презентационного выступления агитатор, недовольный реакцией толпы, просто внезапно послал всех "нах*р".

Об этом сообщил член Верховной Рады Украины Руслан Благой в своем Фейсбуке.

Он также выложил видео с этим скандальным высказыванием, с сарказмом отметив, что мужчина "агитатор уровня - бог".

Выступление проводилось для презентации политической партии "Пропозиция".

Польователь сети Фесбук сети отреагировал своим виденьем ситуации прокомментировав видео:

коммент

Читайте также в материале "Телеграф": В Киеве внезапно появились странные билборды от политпартии "За майбутнє".

Также сообщалось, что представительница Анна Григорьева от партии Игоря Смешко "Сила и Честь" запустила довольно забавную агитацию перед местными выборами.

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Украина, Днепропетровск, Новомосковск.

Автор:

Телеграф
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