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Анна Петрович Григорьева: в партии Смешко насмешили нелепым предвыборным плакатом (фото)

Анна Петрович Григорьева: в партии Смешко насмешили нелепым предвыборным плакатом (фото)
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Игорь Смешко (фото - khreschatyk.news)
Это уже не первый конфуз с предвыборной агитацией за последние дни.

Представительница партии Игоря Смешко "Сила и Честь" Анна Григорьева запустила агитацию перед местными выборами, по всей видимости, невнимательно использовав шаблон.

Снимок на своей странице в Фейсбук 12 октября опубликовал блогер Назар Приходько.э

На фото запечатлен бигборд с плакатом в агитацию Анны Григорьевой - но по каким-то причинам вместо нее на борде красуется Игорь Смешко.

"У меня истерика! Ржу в подушку криком! Анна Петрович Григорьева-Смешко", - позабавился над фото блогер.

"Суровая дама)", "Что ж политика с тобой сделала, Ань?...", "Неужели не хватило ума сделать фото вместе, как это делали папэрэдники?", "Так там все такие", - прокомментировали фото и другие украинцы.

в партии Смешко насмешили нелепым предвыборным плакатом

Как сообщал "Телеграф", ранее с предвыборной агитацией отличилась представительница партии "Слуга народа", которая допустила рекордное количество ошибок в листовках.

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Все по теме:

Выборы, Агитация, Сила и Честь, Игорь Смешко.

Автор:

Телеграф
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