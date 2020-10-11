"Тоже играет в КВН". Кандидатка в депутаты от "Слуги народа" поразила безграмотностью в Кременчуге (фото)

Агитационную листовку Карины Енокян, которая идет на местные выборы в Кременчуге от "Слуги народа", "разнесли" из-за кучи ошибок.
Соответствующее изображение опубликовал паблик "Баба і кіт" в Facebook.
Пользователи сети также вставили свои пять копеек по поводу правописания:
"В Трускавце правописание не изучают"
"Ана прастая с народа. Тоже іграєт в КВН"
"Ужас! Это они еще и законы писать будут и учить чему-то "мудрому!"
"Возьмите в команду преподавателя украинского", - пишут комментаторы.
Также они напомнили и о конфузе с другим кандидатом, но уже в мэры Житомира
Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.
ЦИК подготовила краткое видео, в котором объясняется порядок заполнения бюллетеня.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как коронавирус повлияет на проведение местных выборов.