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"Тоже играет в КВН". Кандидатка в депутаты от "Слуги народа" поразила безграмотностью в Кременчуге (фото)

"Тоже играет в КВН". Кандидатка в депутаты от "Слуги народа" поразила безграмотностью в Кременчуге (фото)
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
Кандидат в меры Кременчуга от "Слуги народа" оконфузилась из-за агитационных листовок.

Агитационную листовку Карины Енокян, которая идет на местные выборы в Кременчуге от "Слуги народа", "разнесли" из-за кучи ошибок. 

Соответствующее изображение опубликовал паблик "Баба і кіт" в Facebook.

Пользователи сети также вставили свои пять копеек по поводу правописания: 

"В Трускавце правописание не изучают"

"Ана прастая с народа. Тоже іграєт в КВН" 

"Ужас! Это они еще и законы писать будут и учить чему-то "мудрому!"

"Возьмите в команду преподавателя украинского", - пишут комментаторы. 

Также они напомнили и о конфузе с другим кандидатом, но уже в мэры Житомира

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

ЦИК подготовила краткое видео, в котором объясняется порядок заполнения бюллетеня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как коронавирус повлияет на проведение местных выборов

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Все по теме:

Выборы, Кременчуг, Полтавская область, Слуга народа, Карина Енокян.

Автор:

Телеграф
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