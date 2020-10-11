"Тоже играет в КВН". Кандидатка в депутаты от "Слуги народа" поразила безграмотностью в Кременчуге (фото)

Кандидат в меры Кременчуга от "Слуги народа" оконфузилась из-за агитационных листовок.

Агитационную листовку Карины Енокян, которая идет на местные выборы в Кременчуге от "Слуги народа", "разнесли" из-за кучи ошибок.

Соответствующее изображение опубликовал паблик "Баба і кіт" в Facebook.

Пользователи сети также вставили свои пять копеек по поводу правописания:

"В Трускавце правописание не изучают"

"Ана прастая с народа. Тоже іграєт в КВН"

"Ужас! Это они еще и законы писать будут и учить чему-то "мудрому!"

"Возьмите в команду преподавателя украинского", - пишут комментаторы.

Также они напомнили и о конфузе с другим кандидатом, но уже в мэры Житомира

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

ЦИК подготовила краткое видео, в котором объясняется порядок заполнения бюллетеня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как коронавирус повлияет на проведение местных выборов.