Военный скончался в больнице после самосожжения на Майдане

О трагическом событии сообщила дочь военного Юлия на своей страничке в Фецсбуке, сопроводив пост стихом Василия Стуса и снимком с отцом.
"Надеюсь, ты наконец обретешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", - написала Юлия Микитенко.
Отметим, что Николай получил более 90% ожогов тела и впал в кому, из которой уже не вышел.
Полиция заявляет, что причин сапоподжега не знает. Однако дочь погибшего и другие активисты уверенны, что Николай пошел на такой поступок, чтобы высказать свой протест против действий действующей власти.
"Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить." - добавила Юлия.
Также, о своих мотивах писал и сам Николай накануне на своей странице в Фейсбук.
Украинская доброволец Маруся Звіробій на своем телеграм-канале почтила светлую память Николая Микитенка и написала свое мнение по поводу работы полиции.
Напомним, Николай Микитенко поджег себя на Майдане Независимости в ночь на 11 октября.
Также, ранее, "Телеграф" подавал страшное видео инцидента.