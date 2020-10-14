Военный скончался в больнице после самосожжения на Майдане

Сегодня, 14 октября, в больнице умер военный Николай Микитенко.

О трагическом событии сообщила дочь военного Юлия на своей страничке в Фецсбуке, сопроводив пост стихом Василия Стуса и снимком с отцом.

"Надеюсь, ты наконец обретешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", - написала Юлия Микитенко.

Отметим, что Николай получил более 90% ожогов тела и впал в кому, из которой уже не вышел.

Полиция заявляет, что причин сапоподжега не знает. Однако дочь погибшего и другие активисты уверенны, что Николай пошел на такой поступок, чтобы высказать свой протест против действий действующей власти.

"Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить." - добавила Юлия.

Также, о своих мотивах писал и сам Николай накануне на своей странице в Фейсбук.

Украинская доброволец Маруся Звіробій на своем телеграм-канале почтила светлую память Николая Микитенка и написала свое мнение по поводу работы полиции.

Напомним, Николай Микитенко поджег себя на Майдане Независимости в ночь на 11 октября.

Также, ранее, "Телеграф" подавал страшное видео инцидента.