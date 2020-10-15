Медики устроили бунт против превращения луцкого роддома в коронавирусный госпиталь (фото)

Врачи уверяют, что женщины не захотят рожать рядом с инфицированными коронавирусом пациентами.

В роддом в Луцке завезли 250 коек. В медучреждении собираются обустроить госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. Работники роддома выступили против такого решения городских властей сообщает "Суспильне Волынь".

Заведующий родильным отделением Георгий Багнюк рассказал, что 5 родильных залов, операционные и палаты придется переносить в гинекологический корпус вместе с кроватями и оборудованием.

"Там мы не сможем обеспечить столь комфортное пребывание женщин и детей, как здесь", — говорит заведующий отделением.

По словам заведующего второго родильного отделения, женщнам опасно рожать рядом с больными на COVID-19.

Весь медицинский персонал — против такого решения. Роженицы, которые сейчас находятся в роддоме, тоже против изменения профиля медучреждения.

В Луцком городском совете комментировать решение о лечении больных с коронавирусной инфекцией в родильном доме отказались, пишет издание. Заместитель руководителя отдела информационной политики Александр Олишевский рассказал, что руководство города будет советоваться с депутатами и медперсоналом, свою позицию озвучит после сессии городского совета, которая состоится 15 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленскому показали очередь "скорых" в прифронтовом Мариуполе.