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Больницы переполнены: Зеленскому показали очередь "скорых" в прифронтовом Мариуполе (фото)

Больницы переполнены: Зеленскому показали очередь "скорых" в прифронтовом Мариуполе (фото)
Обновлено 00:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Волонтерка из Мариуполя Маша Украинская (Галина Однорог) накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполь рассказала о критической ситуации с больными на коронавирус в городе.

"В Мариуполе все больницы переполнены больными с пневмонией, тесты на COVID-19 не соответствуют действительности, так как результатов надо ждать 5-7 дней, а у многих из тех, кто был в прямом контакте тесты вообще не берут", - написала волонтер в Facebook

Она сообщает, что экипажи "скорых" работают "на износ", мест в больницах не хватает, больных не успевают довезти до реанимации, а врачей и медперсонала катастрофически не хватает. 

"Мариуполь "немного" отличается от других городов именно потому, что в 20 км от города продолжается война с русскими оккупантами. И много военных находится как в городе, так и вокруг города. Это и ВСУ, и Нацгвардия, и МВД, и ССО, и пограничники. И где будут лечиться все эти военные? В местных больницах Мариуполя", - пишет она. 

Волонтер отмечает, что больница МВД и 61-й госпиталь не будет в состоянии принять большое количество больных. 

Она также отметила, что благодаря "негласным законам", медперсоналу запрещено общаться с волонтерами, добавив, что новый начальник госпиталя отказался с ней общаться и знакомиться даже по телефону. 

В связи с этим она призвала Зеленского обратить внимание на необходимость немедленно разворачивать мобильные госпитали на территории Мариуполя и других городов в зоне ООС.

"Фото очереди "скорых" в больницу, это вчера, сегодня еще больше, а завтра вообще неизвестно что будет", - добавила Украинская, прикрепив соответствующее фото. 

Как известно, по состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировали более 270 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

В связи с этим правительство приняло решение о продлении карантина до 31 декабря 2020 года.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Маша Украинская.

Автор:

Телеграф
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